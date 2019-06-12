Зеленский будет рассматривать вариант введения двухпалатного парламента, – Стефанчук

Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что глава государства будет рассматривать вариант внедрения двухпалатного парламента. Но это только одно из возможных решений.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Стефанчук отметил, что смешанная система выборов – большая беда украинского парламента.

«Большая беда украинского парламента – половинчатый подход к его формированию, то есть смешанная система выборов. В Украине она себя не оправдала... Эту проблему можно было решить путем введения двухпалатного парламента, и такое решение было поддержано на референдуме 2000 года... Это один из возможных вариантов, который мы будем рассматривать. Мы не готовы сегодня игнорировать мнение граждан, высказанное в 2000 году», – заявил представитель Зеленского в ВР.

По его словам, переформатирование парламента не может произойти в ближайшее время.

«Будут вопросы, которые касаются формы парламента: одно - или двухпалатный. Но я не говорю сейчас о конкретной концепции, о том, что это все будет сделано в ближайшее время. Но если мы исходим из того, что мы по важным вопросам должны обязательно учитывать мнение народа, то мы не можем пренебрегать общественным мнением, которое уже когда-то было высказано. Мы и не можем игнорировать то, какой процент граждан тогда за это проголосовал (введение двухпалатного парламента в 2000 году поддержали 82,9% избирателей, – ред.). Поэтому в качестве политико-правового основания мы будем учитывать и тот референдум», – сказал он.

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