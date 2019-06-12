Зеленского предупредили об осенней опасности

Я думаю, что в осень мы войдем с тем, что рейтинг силы действующего Президента будет снижаться. Соответственно, рейтинг самого Президента также снизится.

Такое мнение в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK высказал руководитель информагентства "ГЛАВКОМ", глава наблюдательного совета Института мировой политики Виктор Шлинчак.

Виктор Шлинчак отметил, что самым высоким рейтинг любого президента существует в ночь объявления результатов выборов. Но со временем его рейтинг падает.

«И это не только украинская действительность. Это мировая практика. Вспомните рейтинг Порошенко, который начал снижаться через три недели после его избрания», – подчеркнул гость программы.

А насчет рейтинга действующего Президента, Виктор Шлинчак напомнил, что на момент избрания Зеленского его рейтинг был 73%, но уже сейчас эта цифра несколько меньше.

«Да и у меня самого те сигналы, которые поступают, не вызывают никаких иллюзий о том, что новая команда – это команда, которая сможет стабилизировать экономику Украины и нашу внешнюю политику. Хотя кандидатура Пристайко у многих людей вызывает только положительные эмоции. Но я думаю, что в осень мы войдем с тем, что рейтинг силы действующего Президента будет снижаться», – считает председатель наблюдательного совета Института мировой политики.

Напомним, согласно данным опроса социологической группы «Рейтинг», если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее воскресенье, около 86% граждан готовы были принять участие в голосовании.

По данным опроса, лидером электоральных симпатий среди политических сил остается партия Владимира Зеленского «Слуга народа». Ее готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

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