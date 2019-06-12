Завтра на Закарпатье День траура по погибшим в ДТП во время непогоды

13 июня в Закарпатской области объявлен День траура из-за трагической гибели пятерых жителей с.Тарасовка Тячевского района.

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности председателя облгосадминистрации Ярослав Галас.

Согласно документу, на домах государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждениях, предприятиях и организациях будут приспущены Государственный флаг, кроме того, учреждениям и организациям, независимо от формы собственности рекомендовано отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий, – говорится в распоряжении на официальном сайте Закарпатской ОГА.

Напомним, вчера в лесном массиве вблизи с.Тарасовка грузовик с пятью местными жителями, которые выехали в горы на заготовку леса, попал в селевой поток и был снесен в реку Терешул. В результате все пятеро мужчин в возрасте от 27 до 56 лет погибли.

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