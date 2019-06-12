Защита от энергетического агрессора: Елена Сотник назвала единственный способ соскочить с российской «иглы»

Единственный честный способ соскочить с российской энергетической «иглы» – иметь собственную добычу газа.

На этом в эфире программы «Не Дебаты« на телеканале ZIK отметила представительница партии «Сила и честь», действующая народный депутат Елена Сотник.

Политик отметила, что Россия, фактически, посадила Украину на «энергетическую иглу».

«Энергетическая безопасность и независимость – это один из стратегических вопросов. Он не менее важен и не менее стратегический, чем вопросы внешней, то есть, физической безопасности от России как агрессора. Россия является и энергетическим агрессором, это очевидно. И очевидно, что единственный выход для Украины в обеспечении энергетической безопасности – это собственная добыча, а для этого у нас есть потенциал. Единственное, что для этого нужно обеспечить, – это честные условия для того, чтобы были инвесторы, чтобы сюда заходили крупные добывающие предприятия, которые смогут делать это самостоятельно», – отметила Елена Сотник.

По ее мнению, заявления о том, что Украина использует газ из Европы, – это обман и манипуляция, поскольку голубое топливо поставляется реверсом, то есть, его сначала закупают в России, а Украина потом доплачивает европейским компаниям.

«Фактически, мы через эти компании отдаем деньги российским компаниям. Это означает, что единственный честный способ соскочить с российской «иглы» – это иметь собственную добычу», – заявила Елена Сотник и подчеркнула, что с РФ не следует иметь ни прямых, ни подразумеваемых договоренностей, вместо этого нужно развивать собственную газодобычу.

Напомним, Кабинет Министров Украины изменил формулу цены на газ для населения.

Как сообщалось ранее, собственная добыча газа за первые 4 месяца 2019 года в Украине выросла на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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