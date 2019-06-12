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Новости » Общество 12 июня, 2019, 14:32
Запрещено гулять без футболки и есть фастфуд: В Риме новые правила поведения для туристов

Власти Рима расширили список запретов для туристов – теперь в городе запрещено гулять с голым торсом и употреблять в туристических местах фастфуд.

Об этом сообщает газета The Independent, передает Интерфакс.

«Рим борется с плохим поведением туристов, и теперь в итальянской столице приняли ряд новых правил: мужчинам нельзя гулять с голым торсом, запрещено употребление в туристических местах пищи, которая может просыпаться или пролиться. Также нельзя вешать» любовные «замки на мосты и прикасаться к фонтанчикам губами во время питья», – пишет издание.

Кроме того, закон жестко ограничивает рекламу и продажу билетов на проход без очереди возле самых популярных достопримечательностей Рима, а также позирование в древнеримской одежде для платных фотографий с туристами.

Среди других запретов для туристов в Риме – запрет на купание в городских фонтанах, которое карается суровым штрафом, попытки провести чемодан на колесиках по ступенькам Испанской лестницы и тому подобное.

«Рим вместе с Венецией борется с массовым туризмом, от которого страдают местные жители. В Венеции правила даже более жесткие – нельзя купаться в каналах, ездить на велосипеде, устраивать пикники, переодеваться на людях, кормить птиц, шуметь ночью или во время сиесты. Подобное поведение карается штрафом в 450 евро», – отмечает издание.
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ИталияРимновости Украинытуризм
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