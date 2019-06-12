Из-за Tesla Маск хочет заняться новым бизнесом

Глава Tesla Илон Маск готов заняться добычей полезных ископаемых, чтобы быть уверенным, что компания сможет производить достаточно батарей.

Об этом сообщает Business Insider, передает Укринформ.

По словам Маска, способность производителя электромобилей расширять свою линейку продуктов зависит от способности производить большое количество батарей. Для производства аккумуляторов компания нуждается в регулярных поставках никеля, меди, лития и других элементов.

«Мы можем войти в горнодобывающий бизнес. Я не знаю. Нет смысла добавлять сложность продукта, если у нас недостаточно батарей», – подчеркнул он.

Поскольку Tesla увеличивает производство транспортных средств и аккумуляторов, ей придется учитывать такие элементы цепочки поставок аккумуляторов, как добыча полезных ископаемых, пишет издание.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.