Ирина Верещук рассказала, как в партии «Слуга народа» хотят наказывать депутатов-прогульщиков

Директор Центра Балто-Черноморских исследований Ирина Верещук заявила, что для того, чтобы нардепы не прогуливали без уважительных причин свою работу, нужно ввести штрафные санкции и лишение, или отчисления от заработной платы. А чтобы депутаты не занимались «кнопокодавством», Верещук предлагает привлекать их к ответственности.
Об этом она заявила в эфире программы «Не Дебаты» на телеканале ZIK.
Ирина Верещук, которая идет в парламент с партией «Слуга народа», отвечая на вопрос нардепа Андрея Тетерева, какими она видит механизмы предохранителей для тех членов «Слуги народа», которые начнут прогуливать работу и не голосовать за важные законопроекты, подчеркнула: поскольку сегодня партийная дисциплина, этика и мораль – это те категории, которые не касаются парламентских работников, нужно принять законодательные инструменты, которые будут заложены в регламент, чтобы эту ситуацию изменить.
«Я так понимаю, что «кнопкодавство» у нас сегодня процветает и нет наказания для депутатов, которые этим занимаются. А есть ли наказание за то, что люди без уважительных причин не посещают свое рабочее место?
Поэтому это должны быть штрафные санкции, лишение, или отчисление от заработной платы, а также привлечение к ответственности за «кнопкодавство». Это будут прямые законодательно закрепленные инструменты»,– заявила Ирина Верещук.
Также, по мнению директора Центра Балто-Черноморских исследований, чтобы заставить нардепов работать эффективнее, Рада должна принять закон об отзыве избранников как через партийный съезд, так через народную инициативу.
Как сообщалось ранее, Ирина Верещук объяснила, почему идет в парламент с партией «Слуга народа».