Выборы 21 июля не состоятся, если КСУ признает незаконными два пункта указа Зеленского, – ОПОРА

Досрочные парламентские выборы, назначенные на 21 июля могут не состояться, если Конституционный суд признает незаконными сразу 2 пункта указа Президента Владимира Зеленского о роспуске ВР.
Об этом в эфире Громадского заявила советник по юридическим вопросам Гражданской сети ОПОРА Ольга Коцюруба.
«Если будет указ признан неконституционным во всех частях. Первая часть есть, где есть роспуске Верховной Рады, и второй пункт о назначении выборов на 21 июля. Если решение КС будет касаться обоих пунктов, то конечно, выборы не могут быть проведены 21 июля», – отметила она.
Тогда уже Центризбирком не может принять дополнительное решение. В то же время, надо читать весь текст решения, поскольку возможно решение будет касаться только одного из пунктов, подчеркнула Коцюруба.
«Но основания для признания неконституционным решение. Поэтому вполне возможно ожидать такого решения», – добавила эксперт.
Во вторник Большая палата Конституционный Суд в форме устного слушания рассматривала представление народных депутатов относительно конституционности Указа Президента о роспуске Верховной Рады. Судьей-докладчиком по этому делу выступает Виктор Кривенко.
Того же дня Большая палата КС перешел к закрытой части рассмотрения представления относительно конституционности указа Зеленского.
Президент Владимир Зеленский 20 мая во время инаугурационной речи объявил о роспуске Верховной Рады 8 созыва. 21 мая он подписал указ «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8 созыва и назначении внеочередных выборов». Указ вступил в силу 23 мая, а уже на следующий день в Украине стартовала избирательная кампания.
Читайте также: Кремль поставил Зеленскому ультиматумы