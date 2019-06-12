Вы бы удивились, сколько приняли законов, – Куприенко рассказал о планах несостоявшейся коалиции

Партия Петра Порошенко должна была бы выйти из коалиции после его проигрыша на выборах. Фракции тогда бы образовали новую и наконец приняли необходимые законы, которые блокировала администрация предыдущего президента. Однако сейчас это не позволяет сделать указ о роспуске парламента.

Об этом в кулуарах КСУ, откуда вел трансляцию телеканал ZIK заявил народный депутат Олег Куприенко.

Он рассказал: еще в мае был убежден, что партия Петра Порошенко, после его проигрыша на выборах, должна выйти из коалиции. Мол, если они проиграли, значит выбрали не тот курс.

«Мы действительно имели намерение создать новую коалицию и принять ряд необходимых государству законов – открытые избирательные списки, 35 экономических проектов, готовых к рассмотрению, лежат в ВР. Они гальмувались администрацией Порошенко, потому что ломали схемы и коррупционные сделки», – заявил Куприенко.

Он отметил: при наличии права на формирование новой коалиции, руководители фракций и групп собрались бы немедленно и начали разговор о том, что нужно сделать.

«Вы бы удивились от того количества законопроектов, которые ВР приняла бы, если бы не было потасовки, продолжается. Мешает это сделать указ президента о досрочных выборах. Я убежден, что указ неконституционный. Большинство депутатов, зная, как оказывают давление на суд, и как, порой, суды принимают решения в угоду власти, поехала готовиться к выборам на свои округа и съезды», – рассказал Куприенко.

Он подчеркнул: многие законопроекты стали законами, если бы не блокирование Администрацией предыдущего президента.

«Мы бы вошли в историю как парламент, который принял целый ряд законов, нужных для развития экономики, повышения качества жизни, зарплат и пенсий и наполнение бюджета. Поверьте, я знаю, о чем говорю», – убеждал Олег Куприенко.

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