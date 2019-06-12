Венгрия требует от Румынии навести порядок на военном кладбище

Правительство Венгрии потребовало от Румынии вернуть исходное состояние венгерскому военному кладбищу в селе Валя-Узулуй, где в конце апреля местная власть сформировала румынский участок и установила мемориал.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу правительства Венгрии.

6 июня сотни румын прибыли на кладбище для участия в освящении памятника. Местные венгры пытались предотвратить, образовав живую цепь, но румынские участники проникли туда силой.

По словам Будапешта, румынские экстремисты разрушили ряд надгробий на могилах венгров. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорит, что власть выдала разрешение на строительство мемориала незаконно.

«10 мая Министерство культуры Румынии установило, что бетонная конструкция была незаконно возведена на могилах венгерских солдат», – продолжил он.

Венгерское управление по военным памятникам и уходу за военными могилами неоднократно пыталось связаться с румынским Министерством национальной обороны, но попытки каждый раз отклоняли, утверждают в Будапеште.

Двое премьер-министров лично обсудили этот вопрос, а Сийярто несколько раз говорил с министром иностранных дел Румынии.

«Мы надеемся, что румынская власть восстановит военное кладбище до его исходного состоянию», – заявил он.

Как известно, нынешнее венгерское руководство продолжает поощрять венгров Румынии бороться за национальную автономию.

Права 1,2 млн этнических венгров в Румынии, в частности около 700 тысяч секеев в восточной Трансильвании, десятилетиями находятся в центре политической вражды между двумя странами.

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