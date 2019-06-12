«Варта» ничего не стоит: Данилюк «прошелся» по Пашинскому из-за некачественной военной техники

Секретарь СНБО Александр Данилюк, побывав в зоне военных действий и протестировав бронемашину «Варта», негативно высказался относительно самой техники и компании, которая ее создает.

Об этом Данилюк написал на своей странице в Фейсбуке.

«Вчера вместе с командой были в зоне военных действий. Кроме оценки ситуации, мы также тестировали оружие и технику, которую получают наши ребята. Ее качество я смог оценить с первых минут: морские пехотинцы сказали, что нельзя ехать на передовую на бронемашине «Варта», поскольку это рискованно. Поэтому на передовую поехали на проверенной временем технике», – говорится в сообщении.

«Но потом мы с «морпехами» таки проехались в «Варте» – чтобы я сам мог оценить недостатки этой техники.

Так я понял, что «Варта» ничего не стоит.

Идея бронемашины в том, чтобы защищать наших бойцов. А на самом деле она большая, не маневренная, ее корпус слишком высокий. Другими словами: идеальная цель для врага», – говорится далее.

«Кто же производит эти бронемашины? Их создает компания из окружения Пашинского – «Украинская бронетехника». На видео мы с ребятами смеемся, но на самом деле не до смеха. Хочу предложить самому Пашинскому приехать на передовую в «Варте» и попробовать продержаться больше двух минут. С военными надо разговаривать, надо задавать вопросы и слышать их ответы. Они лучше всех знают, что именно им нужно», – говорит Данилюк.

«В этом контексте реформирование Укроборонпрома – один из важнейших приоритетов моей команды. Процесс начат. Подробнее вскоре. Армия должна получать то, что ей нужно, а не то, что ей навязывают!», – резюмировал секретарь СНБО.

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