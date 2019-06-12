В Украине планируют повысить пенсии и соцвыплаты

В Украине планируется очередное повышение прожиточного минимума, в связи с чем будут увеличены и другие социальные выплаты, в том числе и пенсии. Согласно нового Закона о государственном бюджете, доходы украинцев повысятся уже с 1 июля.

Об этом сообщает Today.

В частности, прожиточный минимум увеличится для:

детей до 6 лет: с 1 января 2019 года – 1 626 грн, с 1 июля – 1 699 грн, с 1 декабря – 1 779 грн;

детей от 6 до 18 лет: с 1 января 2019 года – 2 027 грн, с 1 июля – 2 118 грн, с 1 декабря – 2 218 грн;

трудоспособных граждан: с 1 января 2019 года – 1 921 грн, с 1 июля – 2 007 грн, с 1 декабря – 2 102 грн;

лиц, которые потеряли работоспособность: с 1 января 2019 года – 1 497 грн, с 1 июля – 1 564 грн, с 1 декабря – 1 638 грн.

Перерасчету подлежат минимальные и максимальные размеры пенсий, доплата за сверхнормативный стаж, кроме работающих пенсионеров, выплаты ветеранам и инвалидам войны и т.п.

При этом, минимальная пенсия составит 1 564 грн, а максимальная – уже 15 640 грн, пенсия в связи с потерей кормильца для одного человека 1 564 грн, для двух – 1 876,80 грн, для троих и более – 2 346 грн, пенсия инвалидам войны и участникам боевых действий, а также инвалидам из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС при инвалидности I группы составит 4 457,40 грн, II группы – 3 988,20 грн, III группы – 3 519 грн, для участников боевых действий – 2 580,60 грн.

В то же время, минимальный размер пенсии для инвалидов, относительно которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, I группа – 2 346 грн, II группа – 1 955 грн и III группа – 1 720,40 грн.

Выплаты на детей с инвалидностью составят 1 564 грн.

Кроме того, предусмотрено увеличение социальной помощи на уход за инвалидами войны:

для людей с инвалидностью I группы подгруппы А – 1 564 грн;

для I группы подгруппы Б – 782 грн;

для II группы – 391 грн;

для III группы – 234,60 грн.

Также будет в половину увеличена надбавка на иждивенцев согласно Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц», которая составит 782,00 грн.

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