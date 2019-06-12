В СМИ появились подробности биографии нового руководителя внешней разведки Бухарева

В СМИ появилась более подробная информация о новом руководителе службы внешней разведки Украины Владислава Бухарева, которого назначил президент Владимир Зеленский.
Об этом пишет Lenta.ua.
Владислав Бухарев, в прошлом первый заместитель председателя СБУ, генерал-лейтенант, на момент назначения народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, возглавил Службу внешней разведки Украины. Соответствующий Указ № 391/2019 подписал 11 июня 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский. Беспартийный. Включен в список санкций России.
Известно, что Владислав Бухарев родился 14 марта 1969 года в городе Лебедин на Сумщине. В 1992 году окончил Киевское высшее военное инженерное училище связи (квалификация – инженер-связист).
С августа 1987 по июнь 1992 года проходил службу в Вооруженных Силах. С июня 1992 до декабря 2007 – служба в органах Службы безопасности Украины на оперативных и руководящих должностях.
В декабре 2007 года назначен первым заместителем председателя Государственной налоговой администрации Украины – начальником налоговой милиции. Уволился в марте 2010 года, после прихода к власти Виктора Януковича.
После увольнения несколько лет подряд был помощником народного депутата Украины Андрея Кожемякина, в прошлом заместителя председателя СБУ – начальника главного управления по борьбе с коррупцией.
1 марта 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов назначил Владислава Бухарева первым заместителем главы СБУ – начальником главного управления по борьбе с коррупцией.
В ноябре 2014 Владислав Бухарев победил на выборах по мажоритарке в Сумской области и стал народным депутатом Верховной Рады Украины. Вошел в состав фракции «Батькивщина».
Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Председатель подкомитета по вопросам борьбы с организованной преступностью комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.
25 декабря 2018 года Владислав Бухарев включен в список санкций России.
Владислав Бухарев женат, с будущей женой учился в одном классе, последние два года даже сидели за одной партой.
Курсант военного училища Влад Бухарев женился одним из первых. На втором курсе у них с Леной уже родился первенец, Алеша. Позже родилась дочь.
За период службы удостоен многих государственных и ведомственных наград:
- Орден «За заслуги» II и III степеней
- Почетная грамота Верховной Рады Украины
- Почетная грамота Кабинета Министров Украины
- Почетный знак Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Верховной Рады Украины «Честь, Мужество, Закон»
- Нагрудный знак «Почетная звезда Службы безопасности Украины»
- Почетный знак Службы безопасности Украины
- Медаль ФСБ России «За боевое содружество».
По поводу этой медали Владислав Бухарєв еще в 2014 году дал комментарий – его наградили в 2004 году за участие в международной операции по предотвращению переправки крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки до Европы.
В операции принимали участие представители спецслужб и правоохранительных органов многих стран: США, России, Европы, Никарагуа. В результате операции был ликвидирован ряд наркокомбинатов, раскрыты ранее неизвестные средства доставки и хранения наркотиков, арестовано членов и лидера наркогруппировки, из оборота изъяты сотни килограммов кокаина.
- Отличие СБ Украины – нагрудный знак «Крест Доблести» I и II степеней.
- Отличие СБ Украины – нагрудный знак «За борьбу с коррупцией и организованной преступностью».
Имеет и другие ведомственные знаки отличия Службы безопасности Украины и государственных органов власти.
Владислав Бухарев давно дружит с нынешним Президентом Украины Владимиром Зеленским. В течение пяти лет Студия «Квартал 95» ежегодно давала бесплатные концерты в родном городе Бухарева Лебедине. Последний состоялся 19 августа 2014 года, в день 360-летия Лебедина. Концерт собрал более 4,5 тыс. зрителей.
Владислав Бухарев, как и Владимир Зеленский, ценит тонкий юмор, умеет мастерски пошутить.
Коллеги по службе отзываются о нем как о добром опере и руководителе, способном результативно организовать работу. Отмечается, что Бухарев ценит своих сослуживцев и подчиненных, многие из них по сей день работают с ним как помощники-консультанты.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева председателем Службы внешней разведки.