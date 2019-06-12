В СМИ появились подробности биографии нового руководителя внешней разведки Бухарева

В СМИ появилась более подробная информация о новом руководителе службы внешней разведки Украины Владислава Бухарева, которого назначил президент Владимир Зеленский.

Об этом пишет Lenta.ua.

Владислав Бухарев, в прошлом первый заместитель председателя СБУ, генерал-лейтенант, на момент назначения народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, возглавил Службу внешней разведки Украины. Соответствующий Указ № 391/2019 подписал 11 июня 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский. Беспартийный. Включен в список санкций России.

Известно, что Владислав Бухарев родился 14 марта 1969 года в городе Лебедин на Сумщине. В 1992 году окончил Киевское высшее военное инженерное училище связи (квалификация – инженер-связист).

С августа 1987 по июнь 1992 года проходил службу в Вооруженных Силах. С июня 1992 до декабря 2007 – служба в органах Службы безопасности Украины на оперативных и руководящих должностях.

В декабре 2007 года назначен первым заместителем председателя Государственной налоговой администрации Украины – начальником налоговой милиции. Уволился в марте 2010 года, после прихода к власти Виктора Януковича.

После увольнения несколько лет подряд был помощником народного депутата Украины Андрея Кожемякина, в прошлом заместителя председателя СБУ – начальника главного управления по борьбе с коррупцией.

1 марта 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов назначил Владислава Бухарева первым заместителем главы СБУ – начальником главного управления по борьбе с коррупцией.

В ноябре 2014 Владислав Бухарев победил на выборах по мажоритарке в Сумской области и стал народным депутатом Верховной Рады Украины. Вошел в состав фракции «Батькивщина».

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Председатель подкомитета по вопросам борьбы с организованной преступностью комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

25 декабря 2018 года Владислав Бухарев включен в список санкций России.

Владислав Бухарев женат, с будущей женой учился в одном классе, последние два года даже сидели за одной партой.

Курсант военного училища Влад Бухарев женился одним из первых. На втором курсе у них с Леной уже родился первенец, Алеша. Позже родилась дочь.

За период службы удостоен многих государственных и ведомственных наград:

Орден «За заслуги» II и III степеней

Почетная грамота Верховной Рады Украины

Почетная грамота Кабинета Министров Украины

Почетный знак Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Верховной Рады Украины «Честь, Мужество, Закон»

Нагрудный знак «Почетная звезда Службы безопасности Украины»

Почетный знак Службы безопасности Украины

Медаль ФСБ России «За боевое содружество».

По поводу этой медали Владислав Бухарєв еще в 2014 году дал комментарий – его наградили в 2004 году за участие в международной операции по предотвращению переправки крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки до Европы.

В операции принимали участие представители спецслужб и правоохранительных органов многих стран: США, России, Европы, Никарагуа. В результате операции был ликвидирован ряд наркокомбинатов, раскрыты ранее неизвестные средства доставки и хранения наркотиков, арестовано членов и лидера наркогруппировки, из оборота изъяты сотни килограммов кокаина.

Отличие СБ Украины – нагрудный знак «Крест Доблести» I и II степеней.

Отличие СБ Украины – нагрудный знак «За борьбу с коррупцией и организованной преступностью».

Имеет и другие ведомственные знаки отличия Службы безопасности Украины и государственных органов власти.

Владислав Бухарев давно дружит с нынешним Президентом Украины Владимиром Зеленским. В течение пяти лет Студия «Квартал 95» ежегодно давала бесплатные концерты в родном городе Бухарева Лебедине. Последний состоялся 19 августа 2014 года, в день 360-летия Лебедина. Концерт собрал более 4,5 тыс. зрителей.

Владислав Бухарев, как и Владимир Зеленский, ценит тонкий юмор, умеет мастерски пошутить.

Коллеги по службе отзываются о нем как о добром опере и руководителе, способном результативно организовать работу. Отмечается, что Бухарев ценит своих сослуживцев и подчиненных, многие из них по сей день работают с ним как помощники-консультанты.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева председателем Службы внешней разведки.

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