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Новости » Мир 12 июня, 2019, 22:18
В пригороде столицы Египта произошло тройное ДТП: 14 погибших и 10 пострадавших

По меньшей мере 14 человек погибли и 10 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в пригороде Каира.

Об этом в среду сообщает Youm7, передает Главком.

Дорожный инцидент произошел на кольцевой дороге в районе города-спутника Каира-Хельвана. Там столкнулись два микроавтобуса с пассажирами и грузовик.

Отмечается, что многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. У людей переломы, в том числе и костей черепа, внутренние кровоизлияния. На место инцидента направили 12 автомобилей скорой помощи.

 

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2019-06-12 22:44 :13