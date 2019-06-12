В мире работают 152 миллиона детей, что противозаконно, – UNICEF

В мире незаконно эксплуатируют труд 152 миллионов детей, которые не достигли возраста исполнения трудовых обязанностей.

Такие данные 11 июня привел Детский фонд ООН (UNICEF), передает Громадське со ссылкой на DW.

Почти половина этих детей работает в опасных условиях. Более 70 процентов заняты в сельскохозяйственных работах.

По оценкам ЮНИСЕФ, большинство детей – 72 миллиона – живет в Африке. В Азии эксплуатируют 62 миллионов детей.

В Детском фонде ООН отметили, что с 2000 до 2016 года количество мальчиков и девочек, которых эксплуатировали несмотря на запрет детского труда, уменьшилось на 100 миллионов. Однако за последние три года темпы снижения замедлились. В ЮНИСЕФ подчеркнули, что важным инструментом борьбы с детским трудом является доступ к школьному образованию.

Использования детского труда, то есть привлечение детей к работе на регулярной основе, считается формой эксплуатации и является незаконным в соответствии с конвенцией о правах ребенка. Этот документ гарантирует защиту детей от экономической эксплуатации и от выполнения опасной работы или такой, которая является препятствием для получения образования.

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