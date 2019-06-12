В Молдове ожидают хороших отношений с РФ. Но «красные линии» пересекать не будут

Министр иностранных дел и евроинтеграции Молдавии Нику Попеску сообщил, что Кишинев хочет поддерживать хорошие отношения с Россией, но не будет для этого переходить «красные линии» и соглашаться на федерализацию Молдовы.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Deschide.

«Молдаване неконфликтные люди и не хотят быть с кем-нибудь в плохих отношениях. Моя стартовая позиция во внешней политике – это добрые отношения со всеми, в частности с Россией, однако есть красные линии, которые мы не перейдем. Принося присягу, я сказал, что буду защищать целостность Республики Молдова. Мы не можем осуществить федерализацию Молдовы, я поклялся защищать независимость. Мы хотим прагматического партнерства с Россией, а переговоры о федерализации не касаются этого партнерства. Мы будем поддерживать позитивный диалог с Россией и преодолеем разногласия», – сказал Попеску.

По его словам, Россия, ЕС и США пришли к консенсусу относительно Молдовы: «Эти силы хотят, чтобы Молдова была стабильным государством, поэтому преодолели существующие разногласия; все они сказали, что хотят мирной передачи власти».

Как сообщает Ziarul Naţional, Попеску добавил, что уже поговорил с советником председателя ЕС и сотрудничает с несколькими западными канцеляриями. Он добавил, что «поддержка Румынии, государства, с которым мы во многом делим одну историю, язык и идентичность, очень важна».

Он добавил, что хочет эффективно сотрудничать с молдавскими послами, аккредитованными в разных странах, чтобы вернуть Молдову в «положительное поле» ЕС.

«Те, кто хорошо работают, останутся на своих постах. Могу сказать, что 99,9% сотрудников МИД останутся на посту. Они сами примут решение, если хотят работать со мной», – сказал он.

На днях вице-премьер РФ Дмитрий Козак, который является спецпредставителем президента Путина по вопросам сотрудничества с Молдовой, заявил, что молдавский олигарх, лидер Демократической партии Влад Плахотнюк предложил пророссийской Партии социалистов создать общую коалицию и, в частности, урегулировать приднестровский конфликт путем федерализации Молдовы.

По словам Плахотнюка, именно Россия, в частности Казак, предлагал ему решить приднестровский конфликт путем федерализации республики.

Напомним, с субботы в Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством, легитимность которого предыдущая власть не признает.

Читайте больше новостей на тему: Молдова

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.