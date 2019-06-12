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Новости » Киев 12 июня, 2019, 11:05
В Киевском метро установят дефибрилляторы

В следующем году на 19-ти станциях Киевского метрополитена появятся автоматические дефибрилляторы, современные аптечки, а персонал пройдет обучение по домедицинской помощи.

Об этом сообщила одна из участниц инициативы «РеаниМетро» Кира Нечай в Facebook.

Волонтеры подавали на Общественный бюджет соответствующие проекты отдельно по каждой из станций. В целом эти проекты набрали 10 тысяч голосов. В частности, станция «Святошин» попала в проходной список в последние полчаса до 7 июня, когда завершалось голосование.

«Мы рассчитывали, что в лучшем случае нам удастся насобирать голосов за пересадочные и еще три-четыре станции. Но результат превзошел все самые смелые ожидания», – отметила Нечай.

Так, по результатам голосования, дефибрилляторы установят на всех пересадочных станциях метро:

  • Майдан Независимости
  • Крещатик
  • Дворец спорта
  • Льва Толстого
  • Театральная
  • Золотые ворота

Красная ветка:

  • Лесная
  • Дарница
  • Арсенальная
  • Вокзальная
  • Политехнический институт
  • Шулявская
  • Святошин
  • Академгородок

Синяя ветка:

  • Почайная
  • Контрактовая площадь
  • Олимпийская

Зеленая ветка:

  • Лукьяновская
  • Осокорки

Напомним, в феврале на сайте Киевского городского совета появилась петиция с предложением установить дефибрилляторы в столичном метро.
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Киевновости Украиныдефибрилляторыметро
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