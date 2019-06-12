В Киевском метро установят дефибрилляторы

В следующем году на 19-ти станциях Киевского метрополитена появятся автоматические дефибрилляторы, современные аптечки, а персонал пройдет обучение по домедицинской помощи.
Об этом сообщила одна из участниц инициативы «РеаниМетро» Кира Нечай в Facebook.
Волонтеры подавали на Общественный бюджет соответствующие проекты отдельно по каждой из станций. В целом эти проекты набрали 10 тысяч голосов. В частности, станция «Святошин» попала в проходной список в последние полчаса до 7 июня, когда завершалось голосование.
«Мы рассчитывали, что в лучшем случае нам удастся насобирать голосов за пересадочные и еще три-четыре станции. Но результат превзошел все самые смелые ожидания», – отметила Нечай.
Так, по результатам голосования, дефибрилляторы установят на всех пересадочных станциях метро:
- Майдан Независимости
- Крещатик
- Дворец спорта
- Льва Толстого
- Театральная
- Золотые ворота
Красная ветка:
- Лесная
- Дарница
- Арсенальная
- Вокзальная
- Политехнический институт
- Шулявская
- Святошин
- Академгородок
Синяя ветка:
- Почайная
- Контрактовая площадь
- Олимпийская
Зеленая ветка:
- Лукьяновская
- Осокорки
Напомним, в феврале на сайте Киевского городского совета появилась петиция с предложением установить дефибрилляторы в столичном метро.