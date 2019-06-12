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Новости » Киев 12 июня, 2019, 23:17
В Киеве на пляже умерла женщина

В Киеве на пляже Собачье устье на Оболони умерла женщина преклонного возраста.

ЧП произошло сегодня, 12 июня, около 19:00, передает Соцпортал.

По словам очевидцев, ей стало плохо в воде. Спасатель вытащил женщину на берег и делал массаж сердца, но безуспешно. Свидетели вызвали скорую, она прибыла через 20-30 минут. Все это время люди звонили и просили приехать быстрее.

На месте врачи лишь констатировали смерть. Позже приехала полиция. Свидетели при ней высказывали свои претензии к скорой.
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ЧПКиевновости Украины
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