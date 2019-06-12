В Германии разговоры о снятии санкций с России считают преждевременными

Немецкая дипломатия не видит оснований начинать дискуссии о снятии санкций с РФ, поскольку для этого нет условий.

Об этом сказал руководитель рабочего штаба «Украина» в МИД ФРГ Андреас Протманн, передает Европейская правда.

«Мы не заинтересованы в открытии дискуссии о снятии санкций. Мы должны поддерживать как «крымские санкции», так и те, что касаются конфликта на востоке Украине (введены из-за агрессивных действий РФ на востоке Украины – ред.). Не думаю, что нам сейчас нужна дискуссия относительно снятия санкций», – сказал Протманн.

Он подчеркнул на официальной позиции Берлина: санкции, связанные с ситуацией на востоке Украины могут быть сняты только после выполнения Минских договоренностей, но «к сожалению мы пока не на той стадии». Что касается крымских санкций, то «аннексия не может быть забыта», надо продолжать привлекать внимание к этому вопросу, к проблеме прав человека в Крыму и тому подобное.

«Санкции очень важны, они являются символом европейского единства по отношению к России», – подчеркнул дипломат. Также он обратил внимание на то, что продолжать санкционные меры нужно каждые 6 месяцев, но подчеркнул, что до сих пор этот механизм работал в Брюсселе прекрасно.

Как известно, постоянные представители стран ЕС 12 июня согласовали решение о продление крымских санкций против России на год.

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