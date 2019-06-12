В этом году на соискание премии имени Ивана Франко выдвинуто 23 произведения

Иван Франко. Фото: photo-lviv.in.ua

Госкомтелерадио обнародовал список произведений, поступивших на соискание премии им. Ивана Франко в отрасли информационной деятельности в 2019 году.

Об этом информирует пресс-служба Госкомтелерадио.

Всего подано 23 произведения. В частности, в номинации «За лучшую публикацию в печатных СМИ» – шесть публицистических произведений, опубликованных в газетах «Молодежь Украины», «Украинская литературная газета», «Замковая гора» (г. Белая Церковь), «Журнал Донеччина» (г. Краматорск), журнале «Страна».

13 работ ученых из Киева, Львова, Запорожья поступило на соискание премии в номинации «За лучшую научную работу в информационной сфере».

Две журналистские программы телеканала Днепровского городского совета «Днепр TV» сразятся за премию в номинации «За лучшее произведение в телевизионной сфере». Еще две радиопрограммы, вышедшие в эфире UA: Радио Культура и радио «Ритм» (г. Ровно) – в номинации « За лучшее произведение в радиовещательной сфере».

Напомним, что премию им. Ивана Франко в отрасли информационной деятельности основана 2004 году. Она присуждается ежегодно ко дню рождения Ивана Франко, 27 августа, в размере 10 тысяч гривен в каждой номинации.

Премией отмечают авторов новых оригинальных произведений, способствующих утверждению исторической памяти народа, его национального сознания и самобытности, направленные на создание государства и демократизацию украинского общества.

С перечнем работ, представленных на соискание премии имени И. Франко в этом году, можно ознакомиться на официальном сайте Госкомтелерадио.

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