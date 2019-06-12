В двух случаях пеню за ЖКХ можно не платить: экономист назвал обстоятельства

Если можно доказать, что субсидия была предоставлена несвоевременно или имела место задолженность заработной платы, тогда пеню можно не платить.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил исполнительный директор ОО «Экономический дискуссионный клуб» Олег Пендзин.

Господин Пензин отметил, что есть два условия, когда законодательством определено, что потребитель не должен платить пеню.

«Если допустим, что вам задолжали заработную плату или если вам несвоевременно предоставили субсидию, то вам не начисляется пеня. Были случаи, когда подходит конец месяца, и в это время еще не была начислена субсидия, и из-за этого появилась задолженность. По ней, пеня не начисляется», – пояснил эксперт.

Также, по его словам, может быть другой момент, если абонент все оплатил за комуслуги, и вдруг появилась пеня. В таком случае он советует обратиться к расчетному центру поставщика услуг для того, чтобы выяснить, действительно ли существует долг.

«Вполне возможна ситуация, что произошла ошибка, а такое бывает, и доначислили еще что-то. Поэтому перед тем, как начинать ссориться и судиться, нужно определиться, в отношении фактической суммы задолженности. Тогда, когда вы все узнаете, вы должны принимать решение, исходя из того, что на самом деле произошло», – прокомментировал Пензин.

Напомним, с 1 мая вступила в действие норма о начислении пени за задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующая норма содержится в новой редакции закона «О жилищно-коммунальные услуги».

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