В Берлине напомнили обещание Путина сохранить газовый транзит через Украину

Германия делает все от нее зависящее для того, чтобы транзит российского природного газа через Украину в ЕС был сохранен.

На этом подчеркнул руководитель рабочего штаба «Украина» в МИД ФРГ Андреас Протманн, выступая в Берлине во вторник на конференции «Украина в избирательном 2019 году», организованной Институтом европейской политики, сообщает Укринформ.

«Мы делаем все, что в наших силах, ради продолжения транзита (по территории Украины, – ред.)», – заверил Протманн.

Канцлер Ангела Меркель проводила по этому вопросу переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, напомнил дипломат, но признал, что кроме «слова президента Путина» никаких гарантий сохранения транзита нет. «Путин заверил, что транзит будет сохранен. Мы имеем его слово», – сказал дипломат.

Он выразил надежду и оптимизм относительно того, что 3-сторонние – Украина-РФ-ЕС – переговоры по этому вопросу завершатся достижением договоренности.

Представитель МИД ФРГ также подчеркнул необходимость реформирование НАК «Нафтогаз» как с точки зрения управления, так и анбандлинга (разделение вопросов производства, распределение в пределах Украины и транзита российского газа в Европу).

«Это, с нашей точки зрения, будет очень важным шагом к тому, чтобы иметь надежную систему транзита», подчеркнул дипломат. К тому же, это отвечает интересам Украины, поскольку полученные доходы от транзита газа на данный момент, используются, по мнению европейских партнеров, «не самым эффективным образом с точки зрения украинского бюджета». Германия предложила украинскому правительству, чтобы украинский оператор транзитных систем как можно быстрее организовал дело таким образом, чтобы эту систему взял на себя международный консорциум и деньги шли напрямую в бюджет.

Протманн одновременно обратил внимание на то, что Украина с 2017 года не закупает газ напрямую у России, но обеспечивает свои потребности за счет реверсного газа, следовательно она таким образом является включенной в европейскую энергетическую сеть. В Берлине считают, что это обеспечивает украинскую энергетическую безопасность.

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