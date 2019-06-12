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Новости » События 12 июня, 2019, 19:57
Украинские военные вплотную приблизились к Донецку, – штаб ООС

Королевские пехотинцы дообустраивают ранее занятые позиции в Марьинке

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Около месяца назад воины отдельной механизированной бригады им. Короля Данила оборудовали ряд наблюдательных постов в окрестностях Марьинки. Следовательно, украинские пехотинцы ежедневно осуществляли инженерное дооборудование позиций, их укрепление и развитие. Сейчас, на направлении в сторону оккупированного пгт Александровка, силами пехотинцев возведены полноценные опорные пункты подразделений.

Благодаря укреплению позиций, подразделения операции Объединенных сил надежно контролируют определенный участок ответственности фактически вплотную к Донецку. Расстояние между позициями сил ООС и российскими оккупационными войсками на этом направлении кое-где составляет всего несколько сотен метров.

Напомним, с начала суток враг на Донбассе 12 раз нарушил режим прекращения огня.

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Марьинкавойна в Донбассеновости УкраиныООС
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2019-06-12 20:46 :45