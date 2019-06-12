Украинские фильмы завоевывают Америку: в Бразилии впервые – Дни украинского кино

Государственное агентство Украины по вопросам кино совместно с Благотворительной организацией БФ «Двери» и посольством Украины проводят Дни украинского кино в Бразилии.

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино.

Фестиваль стартовал сегодня, 12 июня. Именно сегодня в Бразилии отмечают День влюбленных (Dia dos Namorados). Фестиваль продлится до 16 июня. По этому случаю фильмом открытия была выбрана созданная при поддержке Госкино романтическая комедия «Благородные бродяги» режиссера Александра Березаня.

В программу показов вошли также современные украинские фильмы «Уровень черного» режиссера Валентина Васяновича, «Сторожевая Застава» режиссера Юрия Ковалева, «Позывной «Бандерас» режиссера Зазы Буадзе, «Врата» режиссера Владимира Тихого и классика украинского кино – «Пропала грамота» режиссера Бориса Ивченко. Все показы проходят в кинотеатре Cine Brasília.

Председатель Госкино Филипп Ильенко рассказал, что в рамках мероприятия запланированы также профессиональные встречи с бразильскими кинематографистами и Директором-президентом Бразильского национального агентства по вопросам кино ANCINE Кристианом де Кастро, с которым будет подписан меморандум о сотрудничестве.

«Этот меморандум задекларирует наши намерения относительно дальнейшего сотрудничества в аудиовизуальной сфере между Украиной и Бразилией и станет важным шагом в процессе подготовки Соглашения о совместном кинематографическом производстве между нашими странами», – отметил Филипп Ильенко.

В состав украинской делегации, которая посетила Бразилию, вошли первый заместитель председателя Госкино Сергей Неретин, актер фильма «Благородные бродяги» Юрий Хвостенко, продюсер фильма «Позывной «Бандерас» Ольга Клименко и основатель Благотворительной организации БФ «Двери» Лариса Гутаревич.

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