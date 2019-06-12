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Новости » События 12 июня, 2019, 17:53
Украинского капитана теплохода, потерпевшего аварию в Будапеште, отпустили под залог

Украинского капитана круизного теплохода, который врезался в Будапеште в прогулочный катер, в результате чего погибли более 20 человек, освободили под залог.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на 24.hu.

64-летний украинец – капитан речного теплохода Viking Sigyn, врезавшегося в прогулочный катер «Русалка» на Дунае две недели назад.

Венгерская полиция арестовала его после аварии, а позже суд Буды в Будапеште арестовал украинца на месяц.

Украинца сегодня отпустили под залог в 15 млн форинтов ($53 тысячи). Но он должен дважды в неделю появляться в полиции, а также носить электронный браслет и не имеет права покидать Будапешт.

В результате аварии погибли 26 туристов из Южной Кореи и двое венгров, спаслись только семь человек.

Поисковая операция продолжается, тела погибших находили в 100 километрах вниз по течению от Будапешта.

11 июня затонувшый  катер подняли со дна Дуная, в обломках нашли тела четырех погибших.
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аварияБудапештУкраинановости Украинытеплоход
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2019-06-12 18:38 :23