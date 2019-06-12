Украина намерена усилить сотрудничество с ЕБРР, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Европейского банка реконструкции и развития.

Глава государства отметил поддержку со стороны ЕБРР в развитии экономики страны, сообщает пресс-служба президента.

Владимир Зеленский также поблагодарил президента банка Суми Чакрабарти за то, что ЕБРР остается крупнейшим институциональным инвестором Украины, и заверил в готовности развивать сотрудничество.

«Спасибо вам, что вы здесь, и спасибо за то, что вы является крупнейшим инвестором в Украине. Хочу заверить, что мы будем наращивать наше сотрудничество», – сказал Президент.

Он добавил, что стратегия ЕБРР полностью соответствует приоритетам нашего государства, и выразил убеждение, что Украина и банк вместе могут работать эффективнее. Глава государства подчеркнул, что Украина ценит сотрудничество с международными партнерами – ЕБРР, Мировым банком и МВФ.

Президент напомнил, что уже имел встречу с представителями МВФ, на которой был отмечен прогресс Украины в выполнении обязательств по программе Stand-by. По словам Владимира Зеленского, во время этих переговоров обсуждался вопрос продолжения сотрудничества.

Глава государства также подчеркнул, что настроен на проведение реформ в стране и борьбу с коррупцией. Для этого нужны парламент и правительство, которым доверяли бы граждане.

Читайте больше новостей на тему: Владимир Зеленский

Читайте больше новости о: Владимир Зеленский

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.