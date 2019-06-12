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Новости » Общество 12 июня, 2019, 19:23
Учреждения сами будут принимать решение относительно использования нового правописания, – МОН

В переходный период для новой редакции украинского правописания учреждения самостоятельно принимают решение об использовании его норм.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, передает Укринформ.

«С 3 июня рекомендовано применять нормы новой редакции правописания. В то же время сейчас идет переходный период, поэтому каждая организация может сама принимать решение по переходу на новую редакцию. Конкретный план имплементации правописания во все сферы жизни сейчас разрабатывается. Мы предполагаем, что он будет представлен не раньше сентября, поскольку требует охвата большого количества вопросов и согласования с большим количеством сторон», – проинформировали в пресс-службе.

22 мая 2019 года Кабинет Министров Украины утвердил новую редакцию «Украинского правописания». Также в Министерстве образования и науки отметили, что будут разработаны сроки и этапы внедрение нового правописания в образовательный процесс.

Также ближайшие 5 лет вопрос ВНО с украинского языка и литературы будут касаться лишь тех норм, которые не претерпели изменений.
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2019-06-12 20:47 :18