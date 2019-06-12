Ученые выяснили и описали причину коррупции в госучреждениях

Теория игр навела исследователей на мысль о причине коррупции в государственных учреждениях.

Коррупция проявляется в различных формах, включая фаворитизм, обмен товарами и услугами ради политической поддержки, хищений государственных средств. Исследователи из Международного института прикладного системного анализа сосредоточились именно на одной форме коррупции – взяточничестве в госучреждениях, пишет Naked science.

Специалисты использовали широкое определение государственных учреждений: они рассматривали также институты, управляемые такими должностными лицами, как футбольные судьи, журналисты, руководители неправительственных организаций. Другими словами, авторы включили в исследование всех государственных должностных лиц, которые имеют власть, основанную на социальном доверии.

Команда проанализировала базовую модель взяточничества с использованием эволюционной теории игр. Это шаблон, который еще ранее разработали для описания биологической эволюции. Исследователи сначала полагали, что социально-экономические «игроки» в этой модели руководствуются личными интересами. Цель ученых состояла в том, чтобы создать модель, которая фиксирует ключевую динамику, которая была бы актуальной для многих конкретных систем. В частности, исследователи хотели показать, что адаптация отдельных агентов до подавляющего социальной ситуации приводит к циклам, которые отражают рост и сокращение случаев коррупции в сочетании с ослаблением и усилением доверия в обществе.

Исследователи систематизировали деятельность коррупционных организаций на циклы. Сначала руководители государственных учреждений действуют в личных интересах, совершая коррупционные сделки. Потом государство начинает подозревать учреждения и проводит ряд проверок, повышая усилия по мониторингу его деятельности. Но антикоррупционные мероприятия очень дорогие, и после того, как к организации вернулось доверие, сокращение затрат на антикоррупционные органы через некоторое время влечет за собой восстановление коррупционной деятельности учреждения. Цикл начинается заново.

Команда ученых надеется, что их анализ поможет разработать эффективные и оправданные антикоррупционные меры и послужит своеобразным трамплином для будущих исследований этой темы.

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