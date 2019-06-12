Стефанчук: откат декоммунизации не планируется

Представитель президента Владимира Зеленского Руслан Стефанчук исключает откат в вопросе декоммунизации.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Стефанчук отметил, что законы о декоммунизации работают. И отката назад в декоммунизации «не планируется».

«Что касается конкретно законов о декоммунизации: они работают, и слава богу, но я предметно не изучал их имплементацию. Я уверен, что нам надо немного изменить точку зрения. Все, что сделано – прекрасно. Если надо будет сделать что-то большее, то я уверен, что Владимир Зеленский как патриот Украины приложит к этому все усилия. Но надо не искать проблемы в прошлом, как с теми же поляками или венграми, а нарабатывать пути сближения, примирения, понимания друг друга», – сказал представитель президента в ВР.

По его мнению, в Украине должно быть больше названий улиц, которые не вызывают конфликта.

«Я могу сказать свое личное мнение: я бы очень хотел, чтобы в Украине было больше улиц Шелковичных, Вишневых, Яблоневых. Тех, названия которых не вызывают конфликта. У Украины очень сложная история, но моментов, которые объединяют украинцев, гораздо больше, чем вещей, которые разъединяют... Основная задача государства, по моему убеждению – это не «разделяй и властвуй», а «объединяй и приумножай», – подчеркнул Стефанчук.

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