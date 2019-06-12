ЦИК зарегистрировала еще 17 кандидатов в нардепы

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 17 кандидатов в народные депутаты, двум отказали из-за неполного пакета документов.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Комиссия зарегистрировала 17 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах (ОИО) в порядке самовыдвижения, а именно:

Кистиона В.Е. – в ОИО № 11,

Волкова В.П. – в ОИО № 25,

Коренного О.Д. – в ОИО № 26,

Лампика Т.В. – в ОИО № 28,

Недаву В.А. – в ОИО № 47,

Веселкина В.Ю. – в ОИО № 51,

Ленка М.М. – в ОВО № 52,

Веселкину А.А. – в ОИО № 60,

Минько С.А. – в ОИО № 80,

Красюка В.Ф. – в ОИО № 113,

Беженара В.М. – в ОИО № 133,

Карташева Д.В. – в ОИО № 142,

Мялика В.Н. – в ОИО № 155,

Мельниченко В.В. – в ОИО № 193,

Карпича Г.Г. – в ОИО № 213,

Гарницкого П.П. – в ОВО № 216,

Бигуна П.А. – в ОВО № 222.

Вместе с тем, комиссия отказала в регистрации двух кандидатов – самовыдвиженца в ОИО № 169 Коваля В.Д. и выдвинутого Либерально-демократической партией Украины в ОИО № 163 Тарасова И.А. Они подали неполный пакет документов.

Так, по состоянию на 12 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 135 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: которые баллотируются в порядке самовыдвижения – 128, выдвинутых политическими партиями – 7.

Кроме того, на заседании в среду комиссия внесла изменения в состав окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, образованных в соответствии с постановлением ЦИК от 31 мая 2019 года № 919.

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