ЦИК зарегистрировала еще 17 кандидатов в нардепы

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 17 кандидатов в народные депутаты, двум отказали из-за неполного пакета документов.
Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.
Комиссия зарегистрировала 17 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах (ОИО) в порядке самовыдвижения, а именно:
Кистиона В.Е. – в ОИО № 11,
Волкова В.П. – в ОИО № 25,
Коренного О.Д. – в ОИО № 26,
Лампика Т.В. – в ОИО № 28,
Недаву В.А. – в ОИО № 47,
Веселкина В.Ю. – в ОИО № 51,
Ленка М.М. – в ОВО № 52,
Веселкину А.А. – в ОИО № 60,
Минько С.А. – в ОИО № 80,
Красюка В.Ф. – в ОИО № 113,
Беженара В.М. – в ОИО № 133,
Карташева Д.В. – в ОИО № 142,
Мялика В.Н. – в ОИО № 155,
Мельниченко В.В. – в ОИО № 193,
Карпича Г.Г. – в ОИО № 213,
Гарницкого П.П. – в ОВО № 216,
Бигуна П.А. – в ОВО № 222.
Вместе с тем, комиссия отказала в регистрации двух кандидатов – самовыдвиженца в ОИО № 169 Коваля В.Д. и выдвинутого Либерально-демократической партией Украины в ОИО № 163 Тарасова И.А. Они подали неполный пакет документов.
Так, по состоянию на 12 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 135 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: которые баллотируются в порядке самовыдвижения – 128, выдвинутых политическими партиями – 7.
Кроме того, на заседании в среду комиссия внесла изменения в состав окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, образованных в соответствии с постановлением ЦИК от 31 мая 2019 года № 919.
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