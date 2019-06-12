Трамп обозвал Байдена «умственно слабым неудачником» и «манекеном»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал бывшего вице-президента Джо Байдена, который объявил о своем участии в президентской кампании 2020 года, обозвав его «неудачным манекеном», который «выглядит иначе, чем привычно». Байден в свою очередь назвал его «экзистенциальной угрозой».

Трамп сделал резкие заявления в день, когда оба политика посетили штат Айова, пишет NBC.

Если Трамп выиграет второй срок, «он навсегда и принципиально изменит характер этой нации», – сказал бывший вице-президент в своих комментариях сегодня.

Бывший вице-президент Джо Байден обменялся оскорблениями с президентом Дональдом Трампом, когда кандидат в президенты от Демократической партии «гастролировал» по штату Айова.

Байден, который проводит двухдневную поездку в штат, был настроен бить президента в своей речи в Давенпорте во вторник вечером, «бил» президента по всему, от его характера до попыток аннулировать Закон о доступном медицинском обслуживании, и от его поведения относительно климатических изменений до его торговой политики.

Он начал критиковать Трампа ранее в Маунт-Плезант, штат Айова, где он высмеивал заявления президента, что есть секретная часть сделки, которую он заключил с Мексикой на прошлой неделе.

«Я понимаю, что президент в дороге. Видимо, у него есть секретный, важный документ с Мексикой, – сказал он, смеясь от толпы. – Я уверен, что многие люди, придавленные его тарифами, желают его увидеть».

Трамп, в свою очередь, выступил с замечаниями в компании с этанола, штат Айова, где назвал бывшего вице-президента «сонным Джо» и «сонным парнем».

Атаки Трампа начались еще до того, как он даже покинул Вашингтон, сообщая журналистам на газоне Белого дома, Байден – это «манекен» и «неудачник», который «выглядит иначе, чем привычно» и «действует иначе, чем раньше».

«Байден неудачник. Посмотрите, уровень его поддержки никогда не превышал одного процента до тех пор, пока Обама не вытащил его из мусорной корзины. А сейчас он падает вниз. Даже его друзья покинут его в скором времени», – заявил Трамп.

Президент также назвал Байдена «умственно слабым».

Напомним, Джо Байден лидирует с ощутимым отрывом от других кандидатов в президенты от Демократической партии.

Также Байден призвал демократов объединиться для победы над Трампом.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года.

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