Супрун растолковала женщинам, почему высокие каблуки вредят здоровью

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как высокие каблуки вредят здоровью.

Об этом она написала в Facebook.

«Когда все вокруг «переобуваются», мудрые переобуваются в ортопедическую обувь», – пишет Супрун.

Она отмечает, что многие люди считают, что высокие каблуки – это важный атрибут женственности и красоты. В патриархальном обществе, прежде всего.

«Так, недавно Министр труда Японии заявил, что всем женщинам в стране необходимо носить высокие каблуки на работу. Так он отреагировал на петицию #KuToo, призывающую женщин перестать ходить на каблуках. Сейчас это – одно из требований делового этикета в этой стране, и женщинам, которые не носят каблуков, практически невозможно найти работу. Эту новость подхватило многие СМИ и мы тоже хотим высказать свое мнение», – поведала медик.

По ее словам, каблуки – это красиво и стильно, когда добровольно. Вы можете носить каблуки, если вам комфортно физически и психологически, а обувь при этом имеет хороший супинатор, не давит, и каблук правильно расположен посередине пятки. Но не забывайте, что длительное ношение обуви на высоких каблуках может причинить вред здоровью ног и спины, поэтому чередуйте красивое с удобным.

Однако, Супрун отмечает, что работодатели ни в коем случае не должны заставлять женщин носить обувь на каблуках. Это может быть некомфортно, сложно, а ряд болезней делает жизнь на каблуках невыносимой.

Супрун объяснила, что не так с высокими каблуками?

Исследования связывают ношение высоких каблуков с повышенным риском возникновения наростов, мозолей, боли в мышцах и риском травмироваться. Некоторые из этих травм очень серьезные, как переломы голени, и требуют достаточно длительного лечения и реабилитации.

В то же время, в этом же исследовании ученые указали, что нашли достаточно убедительные доказательства, что высокие каблуки повышают уверенность в себе.

Высокие каблуки могут менять механику походки. Если носить их постоянно, это приводит к увеличению жесткости ахиллова сухожилия и сокращению икроножных мышц. Длительное ношение высоких каблуков может снизить эффективность мышц при ходьбе и увеличивает риски травм.

Хотя, как ни странно, исследователи указывают, что ношение высоких каблуков может укрепить мышцы голеней сначала – в течение 1-3 лет. Ведь мышцы приспосабливаются, чтобы максимально удерживать вертикальное положение. Если же регулярно носить каблуки свыше четыре года произойдет ослабление четырех функциональных мышц голени и разбалансированию стопы.

При длительном ношении сокращаются мышцы задней части ноги и расслабляются мышцы передней. Как следствие – увеличиваются риски травмироваться.

Ношение высоких каблуков может плохо повлиять на колени. Из-за значительного давления на коленные суставы, увеличивается риск появления дегенеративных изменений в суставах и появления остеоартроза. Даже если вы носите обувь с высокими, но широкими каблуками – это может вредить коленям.

На высоких каблуках значительно увеличивается давление на стопы. Чем выше каблук, тем сильнее давление. Например, ношение каблуков высотой в 7,5 см повышает давление на переднюю часть стопы на 76%.

Есть зависимость размера ступни, массы тела, частоты ношения каблуков, и формы ступни. Что больше нагрузки на нее, тем более плоской становится ступня.

Давление на стопы сопровождается болью, появлением мозолей и наростов (как пример, деформация Хаглунда – костное увеличение пятки). Кроме того, это увеличивает риски появления подошвенного фасциита – когда боль и воспаления возникают в толстой полосе ткани подошвенной фасции, которая проходит по всей нижней части стопы и соединяет пяточную кость с пальцами ног.

Высокие каблуки увеличивают риски появления вальгусной деформации стопы – когда кость большого пальца стопы выходит из сустава, а пальцы соединяются. Хотя эксперты до сих пор спорят по этому поводу.

Есть исследования, которые указывают, что женщины, носившие высокие каблуки были более склонны развить вальгусное деформацию, в некоторых указано, что нет. К факторам риска, которые могут способствовать появлению «косточки» входит также ношение слишком узкой обуви, ревматоидный артрит и наследственность.

Высокие каблуки могут способствовать возникновению боли в спине.

У нас есть центр тяжести, причем у женщин он расположен ниже, чем у мужчин. Когда мы становимся выше, потому что обули каблуки, центр тяжести смещается. Теперь для сохранения равновесия хочется или наклонить туловище вперед или отставить таз назад, или согнуть колени. Но если вы давно умеете ходить на каблуках, ваш мозг, в частности, мозжечок, научился держать равновесие и ровное положение тела цене напряжение мышц спины. Благодаря такой «компенсации», люди, которые часто ходят на каблуках, могут чувствовать боль в пояснице.

Супрун рассказала, как уменьшить риски от ношения высоких каблуков:

Регулярно выполняйте упражнения для укрепления мышц стопы и растяжения икроножных мышц.

Выбирайте просторную обувь, а не узкие модели. Слишком узкая может вызвать врастание ногтей. Чтобы этого избежать, во время выбора обуви стоит иметь с собой вырезанную картонку, которая повторяет форму вашей ступни. Если она не влезает в обувь – такую обувь лучше не брать.

Помните, что чем больше вес, тем большая сила действует на ступни, а именно на пальцы. Именно поэтому беременным женщинам на позднем сроке советуют воздержаться от ношения каблуков – это может деформировать ступню.

Если вы склонны к отекам, то узкая обувь рано или поздно начнет пережимать сосуды, и может натереть ногу до крови. Относительно отеков следует проконсультироваться с кардиологом, чтобы выявить причину и назначить лечение. Пока вам не стало лучше, следует воздержаться от «красивой» обуви.

Носите сменную обувь. Неудобная обувь уменьшает желание выходить на прогулки. А нам нужно ежедневно ходить пешком в быстром темпе, чтобы избежать гиподинамии, варикоза и даже уменьшить риск деменции. Здесь пригодится сменная обувь – каблуки для работы, кроссовки для города.

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