Супрун бьет тревогу: менее чем за неделю «заминировали» 65 учреждений здравоохранения

По данным Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава Украины, с 3 по 11 июня поступили сообщения о «заминировании» из 11 регионов. За этот период «заминировали» по меньшей мере 251 объект (торговые центры, дома, здания вокзалов), а также 65 учреждений здравоохранения – ни одно из этих сообщений не подтвердилось.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Серьезную опасность такие сообщения составляют для учреждений здравоохранения. Из-за них отменяются операции и важные процедуры, эвакуируются пациенты и медицинский персонал больницы, работа медучреждения фактически блокируется на неопределенное время.

Как следствие, операции и жизненно важные процедуры нужно переносить, возрастает нагрузка на медицинских работников, возникают серьезные перебои в работе, а под угрозой оказывается здоровье и жизнь пациентов.

«Такая системность и регулярность свидетельствует о том, что это не происходит из-за чьего-то желания неудачно пошутить или развлечься. Выглядит так, как будто проверяют способность государственных служб реагировать на такие вызовы», – отмечает Ульяна Супрун.

Сейчас ни одно сообщение не подтвердилось, однако в любом случае нужно быть готовым ко всему и знать, как действовать в такой чрезвычайной ситуации.

Супрун дала ряд советов, как действовать при таких обстоятельствах. Чаще всего такие сообщения приходят в виде SMS на телефон или электронным письмом. В этом случае:

не удаляйте и не отвечайте на электронное письмо или сообщение;

если отправлено по электронной почте, запишите адрес;

если отправлено через социальные сети, запишите имя или название аккаунта;

немедленно позвоните по номеру 101, 102 или на горячую линию «Службы безопасности»;

следуйте указаниям, которые вам предоставят.

Что делать гражданам в случае объявления эвакуации:

сохранять спокойствие и не паниковать;

взять с собой документы, деньги, ценности (в случае необходимости лекарства);

отключить все электрические приборы;

запереть помещение и выйти в безопасное место.

«Важно, чтобы планы эвакуации в зданиях были актуальными и хорошо изученными. Процедуры эвакуации должны также предусматривать меры для обеспечения того, чтобы никто не входил на территорию после ее начала. А также необходимо, чтобы управленцы на местах обратили внимание на эти правила и провели соответствующие мероприятия», – подитожила Супрун.

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