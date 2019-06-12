Суд временно приостановил лицензию украинского лоукостера SkyUp Airlines

Барышевский расуд Киевской области определением от 24 мая приостановил действие лицензии авиакомпании SkyUp Airlines на право перевозки пассажиров воздушным транспортом. В компании считают, что это проявления недобросовестной конкуренции.

Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на данные в Едином госреестре судебных решений.

Лицензия приостановлена в рамках обеспечения иска к компании. Имя истца в определении не указано.

Согласно постановлению, «истец обосновывает свои исковые требования тем, что она отказалась от услуг по перевозке воздушным транспортом, которые не предоставлены и отсроченные ответчиком, считает, что действия и деятельность ответчика нарушают ее права на качественные услуги и обслуживания и безопасность услуг, а потому должны быть прекращены, а также необходимо обязать ответчика воздержаться от совершения действий, нарушающих условия лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом».

Суд приостановил действие лицензии, выданной ООО Авиакомпания Скайап на основании приказа Государственной авиационной службы Украины № 454 от 18 мая 2018 года. Запретить компании осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом суд отказался.

Определение подлежит немедленному исполнению со дня принятия. Подача апелляционной жалобы не приостанавливает его исполнения.

В SkyUp Airlines заявили в пресс-релизе, что работают в обычном режиме, все рейсы выполняются по расписанию.

«Учитывая абсурдность и неправомерность действий суда, данное постановление было обжаловано авиакомпанией SkyUp Airlines в Киевском апелляционном суде 5 июня 2019 года. В ближайшее время постановление должно быть пересмотрено в апелляционном порядке, поскольку она не имеет под собой никаких законных оснований. Кроме того, суд данной инстанции не имел права выносить постановление о приостановлении действия лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом, поскольку регуляторами в сфере авиаперевозок является Министерство инфраструктуры Украины и Госавиаслужба Украины. Неправомерность действий судьи подтверждает тот факт, что основанием для принятия им решения о приостановке лицензии авиакомпании SkyUp Airlines стал иск от человека, который никогда не покупал билеты в SkyUp Airlines и соответственно никогда не был его клиентом», – заявили в SkyUp Airlines.

В компании подчеркнули, что решение «никак не влияет на хозяйственную деятельность компании, а является лишь следствием недобросовестной конкуренции».

ООО Авиакомпания Скайап зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp выступило ООО ACS-Украина Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp! Компания начала перевозки с конца мая 2018 года.

Ранее SkyUp разрешили полеты в Париж и Ниццу.

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