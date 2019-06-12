Стефанчук: Мы не знаем, сколько в стране людей – нужно провести перепись

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук считает, что до конца года в Украине нужно провести перепись. Скорее всего, она будет в бумажном формате.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

«Кабмин и Госстат запланировали на 2020 год проведение переписи. Мы проводили переговоры на эту тему: все упирается в то, что на проведение переписи требуется огромная сумма – до 4 миллиардов гривень. Планировалось закупить планшеты, затем их передать в школы и тому подобное. Мы сейчас ищем оптимальный вариант, как удешевить и до конца этого года провести. Вместо планшетов мы предлагаем провести перепись все же в бумажном варианте», – сообщил Стефанчук.

Он добавил, что перепись может состояться в декабре, потому что тогда в государстве больше всего людей.

Также Стефанчук объяснил, почему нужно провести перепись населения.

«Сейчас мы просто не знаем, сколько в стране людей, их социальные статусы – есть масса граждан, которые оформили себе льготы за фейковыми документами. Солдаты, которые утратили здоровье в боях на Донбассе, не могут оформить документы УБД (удостоверение участника боевых действий – Ред.), зато есть масса корочек УБД у тех, кто пару дней где-то посидел в прифронтовой зоне. В этом всем перепись поможет навести порядок», – добавил он.

Последний раз перепись населения в Украине проводили в 2001 году. По данным Госслужбы статистики, численность населения в Украине составляет более 42 миллионов людей.

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