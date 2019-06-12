Шахтеры планируют массовые протесты, если не решится вопрос зарплаты

Шахтеры западного угольного бассейна, а также ряда государственных шахт Донецкой и Луганской областей намерены организовать массовые акции протеста в Киеве в случае, если проблема долгов по зарплате не разрешится в ближайшее время.

Об этом сообщил генеральный директор ГП «Национальная угольная компания» Виталий Довгаль, передают Українські новини.

«Шахтеры львовских шахт уже заявили, что дают правительству, президенту и министерству энергетики и угольной промышленности времени до конца рабочего дня среды на решение проблемы с долгами по зарплате. В противном случае колонна из западной Украины выдвинется на Киев с целью проведения акций протеста из-за невыплаты зарплат. На Донбассе ситуация не лучше и если проблема не решится, то аналогичное решение может быть принято и там», – сообщил Виталий Довгаль.

Он добавил, что люди действительно в отчаянии и готовы к радикальным действиям: «Наше обращение к Президенту, правительству, министерству энергетики и угля: либо вы выполняете данные обещания, либо столица снова услышит стук шахтерских касок!».

Напомним, ранее шахтеры государственного предприятия «Львовуголь» перекрывали международную трассу «Львов – Рава-Русская» с требованием выплаты задолженности по зарплате. По данным шахтеров, сумма задолженности по зарплате на «Львовуголь» превышает 200 млн гривен.

Также из-за требований выплатить долги раньше останавливались шахты ГП «Лисичанскуголь». Там шахтеры так же перекрывали дорогу, а до этого объявляли о забастовке под землей, отказываясь подниматься на поверхность.

По данным СМИ, общая задолженность перед горняками составляет более 1,1 млрд. грн. В целом шахтеры Донбасса недополучили 447, 8 млн грн, Львовской области – 417, 1 млн грн, Луганской области – 224, 5 млн грн.

Как сообщалось, Кабмин выделил 295 миллионов гривен на погашение задолженности по заработной плате горнякам.

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