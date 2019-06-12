Сегодня в Киеве состоится общее собрание участников футбольной Премьер-лиги

Украинская Премьер-лиги сегодня, 12 июня, проведет Общее собрание участников УПЛ.

Место проведения – Дом футбола (г. Киев, переулок Лабораторный, 7а), время начала – 11:00.

Как сообщает официальный сайт Премьер-лиги, во время заседания будут подведены итоги сезона-2018/2019, состоится утверждение Регламента и календаря соревнований УПЛ на новый сезон, финансовый отчет и бюджета УПЛ, реализация медиа-прав, а также проведена жеребьевка календаря на сезон 2019/20, и тому подобное.

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