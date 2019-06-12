СБУ разоблачила схему вывода в оффшоры более 17 млн долларов

Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в оффшоры более 17 млн долларов (более 436 млн гривень кредитных средств коммерческого банка.

Об этом сообщает прессцентр СБУ.

«Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования.

С целью избежания валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств заграницу использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации», – говорится в сообщении.

В ведомстве не уточняют, о каком банке идет речь.

По заключению специалистов СБУ, сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 миллионов гривень.

Следователи СБУ объявили подозрение руководителю акционерного общества, решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Также в ведомстве инициировали передачу активов предприятия в счет суммы нанесенных убытков в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.

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