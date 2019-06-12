Самый результативный подразделение СБУ: Ярош выступил в защиту контрразведки

О результативности деятельности контрразведки свидетельствуют не громкие лозунги, яркие интервью и эмоциональные выступления с трибун, а.... тихая, спокойная и размеренная жизнь нашей многострадальной страны. Если не звучат взрывы в наших городах и не гибнут люди – это заслуга и ребят из контрразведки.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

В последнее время с удивлением наблюдаю ненормальную активность служителей пера и блокнота вокруг деятельности наиболее компетентного и закрытого подразделения СБ Украины – контрразведки.

Просторы Интернета вдруг заполонили множество псевдоэкспертов и специалистов, которые «глубоко и подробно» разбираются в деталях работы СБ и, как по команде, начали подвергать критике организацию контрразведывательной деятельности. И тот поток грязи, который на контрразведку выливают сейчас, не позволяет мне остаться в стороне и спокойно наблюдать, как пытаются опорочить наиболее результативную составляющую органов безопасности нашей страны. Воюющей страны.

Впервые с этими ребятами я познакомился не в уютном кафе на Андреевском спуске под сенью лип за чашечкой ароматного кофе, а на передовой российско-украинской войны в 2014 году.

И были они одеты не в импозантные костюмы и шелковые рубашки, а бронежилеты, камуфляж и шлемы. С ними бойцы-добровольцы делили не только продовольствие и боеприпасы, но и боль потерь и радость побед.

С тех пор контрразведчики прошли огромный путь: от обломков контрразведывательных отделов, доставшиеся от антиукраинского правящего режима Януковича, сумели практически полностью уничтожить и дискредитировать основу органов безопасности страны, до одного из самых результативных подразделений мировых спецслужб.

Если бы я мог здесь написать хотя бы 5% того, что они действительно сделали за это время – вы были бы удивлены – нет, вы были бы шокированы их результативностью.

Переполняет гордость от того, как эти простые и невзрачные на первый взгляд ребята, при скудном финансировании и пока откровенно слабом материально-техническом обеспечении, реализуют операции, достойные имен известных МІ6 и Моссада.

Когда наиболее известные террористы неожиданно погибают, военная техника взлетает в воздух, участники незаконных вооруженных формирований из так называемых армейских корпусов противника переходят на нашу сторону – все это происходит не случайно, этому предшествует многомесячная кропотливая работа контрразведчиков.

Много писать не могу по понятным причинам. Но поверьте, уже достало, когда столько писак начинают строчить свои бессмысленные пасквили, поливая грязью благородный и крайне опасный труд моих братьев по оружию.

Вопрос заключается еще и в том, что о результативности деятельности КР говорят не громкие лозунги, яркие интервью и эмоциональные выступления с трибун, а.... тихая, спокойная и размеренная жизнь нашей многострадальной страны. Если не звучат взрывы в наших городах и не гибнут люди – это заслуга и ребят из контрразведки. Но мы редко вспоминаем об этом.

Без преувеличения могу сказать, что ребята из контрразведки – это гордость современной службы. Они делают то, чем действительно должна заниматься спецслужба – обеспечением нашей безопасности.

Можно сколько угодно и обоснованно критиковать борьбу с контрабандой, взятками и экономическими преступлениями, но не трогайте тех, кто обеспечивает покой нашей страны.

И поверьте, пока вы читаете эти строки – ребята из КР выслеживают шпионов, охотящихся на главарей террористов, снимают закладки и взрывные устройства, выявляют предателей и пособников врага.

Поэтому призываю – просто оставьте их в покое. Пусть они спокойно делают свое дело.

Напомним, вчера, 11 июня, Зеленский назначил председателем Службы внешней разведки скандального Владислава Бухарева.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.