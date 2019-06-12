Саакашвили пояснил, что у него проблемы не с человеком по фамилии Аваков, а со всей системой

Лидер Руха Новых сил Михеил Саакашвили заявил, что у него проблемы не с человеком по фамилии Аваков, а со всей системой.

Об этом сообщает Новое время.

«У меня проблемы не с человеком по фамилии Аваков, у меня проблема была со всей системой. Это крайне тривиально и бессмысленно заводить, что армянин на грузина накричал. Но это неправильно», – сказал Саакашвили, отвечая на вопрос о конфликте с главой МВД Арсеном Аваковым.

Саакашвили отметил, что с его политической силой на парламентские выборы идет заместитель председателя Национальной полиции Украины Константин Бушуев. у него проблемы не с человеком по фамилии Аваков, а со всей системой

Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Саакашвили поблагодарил украинского президента за такой шаг.

Позже экс-президент Грузии уточнил, что у него нет никаких политических амбиций в Украине.

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В 2017 году Саакашвили лишили гражданства Украины. Согласно официальной версии, он нарушил закон Украины при оформлении украинского гражданства, указав в заявлении недостоверную информацию.

Саакашвили пытался получить статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, через Государственную миграционную службу, однако ему было отказано в просьбе. Он проиграл все апелляции на решение ГМС.

12 февраля 2018 года Михеила Саакашвили задержали сотрудники Госпогранслужбы в ресторане Сулугуни, расположенном в Музейном переулке в Киеве. Через несколько часов его выдворили из Украины в Польшу.

После этого он переехал в Нидерланды к семье (его жена является гражданкой этой страны).

После победы Зеленского на выборах Саакашвили заявил о намерении вернуться в Украину. Его адвокат Руслан Чернолуцкий подал в Администрацию президента письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему украинское гражданство.

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