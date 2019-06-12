С начала июня в водоемах Украины утонули более сотни людей

103 человека погибли с начала июня 2019 года в украинских водоемах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, на протяжении минувших суток на водоемах утонули 10 человек. Основная причина – несоблюдение правил безопасности

«В частности, это купание в необорудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии. В общем, с начала года на водоемах страны утонули 379 человек, из которых 42 ребенка. При этом спасено 156 граждан, в том числе 24 ребенка», – говорится в сообщении.А с начала июня, как отмечают в ГСЧС, утонули 103 человека.

Добавим, на Закарпатье из-за схода селевого потока погибли пять человек.

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