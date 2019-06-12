С начала суток враг на Донбассе 12 раз нарушил режим тишины

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщается на странице в Фейсбуке Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» противник осуществил четыре обстрела позиций Объединенных сил, из них:

в районе населенного пункта Водяное, по направлению Азов – из стрелкового оружия;

Старогнатовка, из направления населенного пункта Новоласпа – автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

вблизи Авдеевки, со стороны населенного пункта Минерального – из ручного противотанкового гранатомета;

Новотроицкое, по направлению Докучаевска – гранатометы различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник произвел восемь обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза в районе населенного пункта Зайцевое, по направлению Зайцевого – из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Новгородское, по направлению Широкой Балки – 120 и 82 мм минометы, стрелковое оружие;

дважды Луганское, по направлению Нижнего Лозового – гранатометы различных систем;

вблизи населенного пункта Новолуганска, по направлению Доломитного – крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

Новотроицкое, из направления населенного пункта Докучаевска – гранатометы различных систем.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

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