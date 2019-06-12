Россия требует 720 тыс. евро залога за эстонский корабль, случайно попавший в воды РФ

Российская власть требует 720 000 евро залога для освобождения эстонского судна Roxen, задержанного в мае за вылов рыбы в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на портал ERR.

«За 7,5 тонн пойманной рыбы от нас хотят 720 000 евро залога», – сказал Райво Баум, член правления эстонской фирмы Morobell, которой принадлежит судно.

Сумму залога назначили в конце прошлой недели, на этой неделе Morobell планирует ее заплатить.

«В заключенном между Евросоюзом и Россией договоре о рыболовстве сказано, что в подобных случаях следует назначать разумную сумму залога для освобождения судна, но на наш взгляд, это не разумная сумма», – сказал Баум, добавив, что предприятию не остается ничего другого, как выплатить ее.

Российская пограничная охрана задержала судно Roxen, которое ходит под финским флагом, 10 мая. Судно сопроводили в калининградский морской рыбный порт. Экипаж судна состоит из четырех человек граждан Эстонии. Райво Баум ранее говорил СМИ, что произошла навигационная ошибка. По его словам, траулер выловил в водах ЕС около 350 тонн рыбы, в российских водах – 7,5 тонн.

Баум сказал, что нельзя быть уверенным в том, что российская власть освободит судно после уплаты залога, поскольку капитану предъявлено уголовное обвинение и судно можно рассматривать как средство совершения преступления.

Напомним, британские истребители вновь перехватили российские военные самолеты возле Эстонии.

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