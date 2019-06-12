Разумков: реформа полиции была положительная

Благодаря международным партнерам в Украине произошло внедрение реформы полиции, которую я считаю достаточно положительным.

Об этом в эфире программы « HARD с Влащенко« на телеканале ZIK рассказал председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

На вопрос ведущей о том, как гость программы относится к воздействиям на Украину наших внешних партнеров, господин Разумков ответил, что отношения с ними должны быть партнерскими и строиться прежде всего на государственных интересах Украины.

«Был ли бы принят закон о Высшем антикоррупционном суде в этом созыве Парламента, если бы все международные организации не включились в этот процесс? Благодаря международным партнерам состоялось внедрение многих конструктивных реформ, в том числе реформа полиции, которую я считаю достаточно положительной. Реформа связана с антикоррупционным судом и много других, которые имплементировались при содействии различных международных организаций – это плюс», – отметил председатель партии «Слуга народа».

Также, по его словам, он соглашается с тем, что реформа МВД не полностью завершена, но реформа патрульной полиции является положительным примером. В частности, по его мнению, подходы в Национальной полиции отличаются от тех, которые были ранее, даже в отношении рядовых граждан.

«Патрульная полиция во многом стала сервисной службой. Даже вежливость – реформа. Потому что разруха происходит в головах, а не так, как говорил классик», – уверен Разумков.

Зато, ведущая программы отметила, что эксперты считают, что никакой реформы полиции не произошло. На что господин Разумков сказал, что имел в виду в первую очередь реформу патрульной полиции. Но в целом, если анализировать реформу полиции, то есть моменты, с которыми он соглашается с экспертами.

«У нас на сегодняшний момент есть нехватка кадров, есть проблемы с оперативными сотрудниками, которые ушли из полиции и обнажился большой фронт. Насколько я знаю, на обучение сотрудника полиции идет много лет», – прокомментировал гость программы.

Напомним, Арсен Аваков считает, что реформа правоохранительных органов, в частности, и Национальной полиции движется в правильном направлении, несмотря на случай, который произошел в Переяслав Хмельницком.

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