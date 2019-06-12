Процесс отмены неприкосновенности в ВР заблокирован, – нардеп Тетерук назвал причину

Процесс отмены депутатской неприкосновенности в парламенте заблокирован рассмотрением других законопроектов.

Об этом в эфире программы «Не Дебаты» на телеканале ZIK заявил представитель партии «Украинская стратегия» Владимира Гройсмана, действующий нардеп от «Народного фронта» Андрей Тетерук.

Нардеп отметил, что Верховная Рада восьмого созыва сделала много шагов для движения страны в ЕС и НАТО, в частности, и относительно отмены депутатской неприкосновенности. Он напомнил, что парламентарии проголосовали за соответствующий законопроект в первом чтении, и, согласно регламенту, Рада должна сделать следующий шаг – рассмотреть проект закона во втором чтении на следующей сессии.

«Этот процесс сейчас заблокирован рассмотрением других законопроектов, хотя осталось проголосовать только во втором чтении... Другая особенность, которая должна насторожить, такая: если случится так, что сейчас досрочные выборы все же состоятся раньше и мы не успеем принять этот законопроект о снятии депутатской неприкосновенности, то, безусловно, процесс должен начаться уже с начала, к сожалению, в условиях Верховного Совета девятого созыва», – отметил нардеп Тетерук.

Парламентарий добавил, что многое зависит от того, какое решение примет Конституционный суд, который, напомним, рассматривает представления относительно законности указа Президента Зеленского о роспуске ВРУ.

Напомним, в сентябре 2018 года Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления о дальнейшей работе над инициативой пятого Президента Украины Петра Порошенко относительно изменений в Конституцию относительно отмены депутатской неприкосновенности.

Добавим, 7 июня в ГБР заявили, что имеют производство в отношении 23 нардепов и ожидают снятия депутатской неприкосновенности.

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