Представители Украины в ПАСЕ просят Зеленского приобщиться к борьбе против РФ

Украинская делегация в ПАСЕ призывает президента Владимира Зеленского, Администрацию президента и Министерство иностранных дел присоединиться к борьбе против возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Об этом заявила первый заместитель Председателя Верховной Рады, член постоянной делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко во время пресс-конференции, передает Укринформ.

«Мы бы хотели обратиться к президенту Зеленского как украинская делегация, – здесь есть я, Мария Ионова (народный депутат-член делегации – ред.), есть соответствующее обращение от главы делегации господина Арьева с таким предложением: нам нужно сейчас уже серьезное привлечение к этой проблеме в том числе Администрации Президента нового, в том числе МИД! Тут уже надо демонстрировать общую позицию и сигнализировать нашим партнерам из Франции, Германии о угрозы разрушения Совета Европы», – подчеркнула она.

Парламентарий также призвала во время визитов во Францию и Германию, которые, по ее словам, планируются в этом месяце, ставить перед партнерами вопрос координации усилий делегаций в ПАСЕ, освобождения украинских заложников и политзаключенных, давления на РФ.

Кроме того, Геращенко просит Президента найти в своем графике время для встречи с украинской делегацией в ПАСЕ для «сверки часов» и более активного подключения к работе МИД и АП.

Добавим, регламентный комитет ПАСЕ одобрил резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций. Этот шаг может привести к возвращению российской делегации в ПАСЕ.

Ассамблея рассмотрит утвержденный комитетом проект резолюции 24 июня.

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