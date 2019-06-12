Представитель Зеленского в Кабмине извинился за неудачную фразу о тарифах

Представитель Президента Украины в Кабинете Министров Андрей Герус извинился и назвал неудачной свою фразу о том, что «Зеленский шутил о снижении тарифов».

Об этом он написал в Фейсбуке.

«Сказывается недостаток политического опыта, в частности в общении с журналистами. Конечно, тарифы это болезненная тема, а потому плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев. На самом деле, Президент Зеленский уже дважды созвал совещание относительно возможности понижения тарифов для населения. Но это должно происходить не причинив девальвации, дополнительной инфляции или экономического кризиса. Работа над этим продолжается. Для некоторых изменений нужен работоспособный парламент и новые законы», – пояснил А.Герус.

Он сообщил, что комплексный план работы в этом направлении будет состоять из:

Снижение тарифов там, где это можно сделать без негативных побочных эффектов. Демонополизации энергетических рынков. Надеюсь и Антимонопольный комитет таки полноценно заработает. Увеличение добычи газа и привлечения для этого иностранных инвесторов. Отказ от импортного газа позволит снизить цену газа на 20%-30%. Пересмотр правил предоставления субсидий, поскольку есть понимание, что некоторые категории населения лишены субсидий несправедливо. Чтобы иметь в бюджете деньги на субсидии, некоторых олигархов придется лишить налоговых льгот и преференций. Энергоэффективность и термомодернизация жилого фонда. Меньшее потребление – меньшая платежка. Рост доходов населения, что будет уменьшать остроту тарифного вопроса для домохозяйств».

«Кроме того, важно сдерживание роста тарифов, и такая работа – как публичная, так и непубличная. В частности, недавно появилась информация, что регулятор рассматривал возможность поднять для населения тарифы с 1 июля на газ на 10%-15%, и на электроэнергию на 150%.

Наша мысль, что такое нельзя делать, не имея доверия и понимания общества. Перед этим нужно продемонстрировать украинцам твердые и справедливые действия регуляторов в отношении энергетических монополий, а также показать, что за хищение тарифных средств наступает ответственность. Насколько я понимаю, наше мнение было учтено», – добавил А.Герус.

Он заверил, что вопрос тарифов «в фокусе внимания». «Конечно, я многие из этих пунктов говорил и в живом интервью, но в заголовки/новости это не попало. Кто еще новый в политике, учитесь лучше на моих ошибках», – посоветовал он.

Как сообщалось, представитель Президента Украины в Кабинете Министров Андрей Герус говорит, что Владимир Зеленский нигде напрямую не обещал снижения тарифов на коммунальные услуги для населения. Хотя и хотел бы это сделать.

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