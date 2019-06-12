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Новости » События 12 июня, 2019, 11:56
Представитель СЕ Миятович опровергла заявление России о своем визите в Крым, – Кулеба

Визит комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Россией Крым в настоящее время не согласован.

Это передает Европейская правда со ссылкой на постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

По его словам, сообщение комиссара о том, что она планирует визит, одна он еще не согласован, стало реакцией на пресс-релиз российского министерства иностранных дел от 11 июня. Накануне пресс-служба МИД России заявила, что «достигнута договоренность о поездке комиссара СЕ по правам человека Миятович в Крыму 7-11 октября этого года».

«Я хочу привлечь внимание к тому, что сообщение комиссара опровергает российскую заявление. Визит не согласован. Более того, он в принципе не может быть согласован с Россией как государством-оккупантом без достижения соответствующих договоренностей с Украиной как государством, частью которой является Крым», – заявил Кулеба.

«Напомню, что позиция Украины очень четкая и легитимная: визиты международных органов в Крым должны проходить согласно украинского законодательства и заезд на территорию Крыма должен происходить с территории Украины», – подчеркнул дипломат.

«Представляется, что российская сторона в свойственной манере пошла на эту провокацию, чтобы имитировать свою якобы конструктивную позицию в преддверии июньской сессии ПАСЕ. В случае представления своих полномочий российской делегацией безусловно будет инициировано обжалование этих полномочий. Чтобы выиграть голосование россияне и посылают позитивные сигналы о готовности пустить комиссара в Крыму», – добавил Кулеба.

Напомним, регламентный комитет ПАСЕ одобрил резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций. Этот шаг может привести к возвращению российской делегации в ПАСЕ.

Ассамблея рассмотрит утвержденный комитетом проект резолюции в конце июня.

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2019-06-12 13:54 :58