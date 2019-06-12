Правительство приняло постановление, которое лишает культурные достопримечательности шанса на жизнь, – А.Терещенко

Пока внимание общества приковано к выборам, Кабинет министров Украины принял абсолютно преступное постановление N 452 «Об утверждении порядка определения категорий памятников» от 22.05.2019, которая окончательно лишает десятки тысяч объектов культурного наследия шанса на дальнейшую жизнь, существенно сужая критерии, согласно которым им предоставляется охранный статус памятника.

Об этом в Фейсбуке написала общественный деятель,правозащитник, депутат Киевского городского совета VII созыва Елена Терещенко.

«Например, для отнесения к памятникам местного значения убрано критерий принадлежности к работе известного архитектора (один этот пункт лишает возможности предоставления охранного статуса только по Киеву сотням старинных домов, за спасение которых мы боремся все эти годы!) Теперь также не является критерием «влияние на развитие архитектуры, градостроительства и искусства», а также привязка объекта к «известным людям», – отметила Алена Терещенко.

Это один из последних подарков теперешнего правительства нечестным застройщикам, которые несколько лет лоббировали принятие подобного документа, – написала Елена Терещенко.– Благодаря их усилиям в Украине после провозглашения независимости в 1991 г. в государственный реестр попало менее, чем 10 тыс. памятников, а свыше 130 000 брошено на произвол судьбы и многие из них уже уничтожены. С 1 июня 2019 года можно уничтожать и остальные, потому что львиная доля уникальных объектов отныне даже не будут под критерии присвоения охранного статуса.

Елена Терещенко подчеркнула, что постановление подготовлено и протянуто заместителем министра культуры Е. Нищука -Тамарой Мазур, которая специализируется на уничтожении объектов культурного наследия и много раз уже фигурировала в соответствующих скандалах «Позор Гройсману, Нищуку и всем причастным к ее восприятию чиновникам! Как вы собираетесь смотреть в глаза нашим детям? Понимаю, что наша история и культура для вас вообще не имеет никакого значения, но принятием этого постановления вы осуществили масштабное ПРЕСТУПЛЕНИЕ против всех грядущих поколений! А могли бы завершить свою каденцию более достойно... Но куда смотрят народные депутаты, правительство – ваша ответственность», – написала Елена Терещенко.

Предыдущая редакция документа здесь.

принята с 01.06.2019 редакция – здесь.

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