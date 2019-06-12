Потепление океанов: биологи обнаружили, что потепление может уменьшить морскую жизнь на 17%

Мировые океаны, вероятно, потеряют примерно одну шестую часть своей рыбы и других морских животных к концу века, если изменение климата будет продолжать свой текущий путь.

Об этом отмечается в новом исследовании выданным Национальной академией наук США, сообщает АР.

Каждый градус Цельсия (1,8 градусов по Фаренгейту), который свидетельствует о том, что мировые океаны делаются теплее, общая масса морских животных, по прогнозам, уменьшится на 5%, в связи с всесторонним компьютерным исследованиям международной команды морских биологов. И это не включает эффекты рыболовли.

Если выбросы парниковых газов в мире будут оставаться на нынешнем уровне, это означает потерю биомассы на 17% общего веса всего морской жизни к 2100 году, согласно исследованию видпним во вторник. Но если мир сократит загрязнение углеродом, потери могут быть ограничены лишь около 5%, говорится в исследовании.

«Мы увидим большое снижение биомассы океанов, если мир не замедлит изменение климата, – сказал соавтор исследования Уильям Ченг, морской эколог из Университета Британской Колумбии. – Изменения уже наблюдаются».

Хотя теплая вода является крупнейшим фактором, изменение климата также становятся причиной, океаны, являются более кислыми и имеют меньше кислорода, что также наносит вред морской жизни, сказал Чун.

Значительная часть мира использует океаны для продовольствия или средств к существованию, утверждают ученые.

«Потенциальные последствия этих прогнозируемых потерь огромные, не только для биоразнообразия океана, но и потому, что люди во всем мире полагаются на океанские ресурсы», – сказала профессор биологии Университета Виктории Юлия Баум, которая не была участником исследования. «Изменение климата может привести к серьезным новых конфликтов по использованию океанских ресурсов и глобального продовольственного кризиса, особенно потому, что человеческое население продолжает расти в этом веке», подчеркнула она.

Самые большие животные в океанах пострадают больше всего, сказал соавтор исследования Дерек Титтенсор, морской эколог во Всемирном центре мониторинга охраны окружающей среды в Англии.

«Хорошая новость заключается в том, что основные строительные блоки морской жизни, планктон и бактерии, уменьшаться более медленно, плохая новость заключается в том, что морские животные, которые мы используем непосредственно, и это очень беспокоит, пострадают больше всего от изменения климата», – написал в электронном письме соавтор Борис Ворм, морской биолог из Университета Далхаузи в Канаде.

Тропические районы, которые уже теплые, также почувствуют наибольшие потери, сказал Ченг.

Ученые уже исследовали, что изменение климата, скорее всего, уменьшит будущее жизни океана, но прошлые компьютерные моделирования рассматривали только часть картины или использовали только одну модель. Это исследование использует шесть различных современных компьютерных моделей, которые дают лучший обзор в общей картине, сказал Ченг.

Морской биолог Университета Джорджии Саманта Джой, которая не была частью исследования, высоко оценила исследование как тщательное и сказала, что это также «неотложный призыв к действиям».

«Здоровые океаны необходимые для планетной стабильности», – написала Джой в сообщении электронной почты. «Активные глобальные действия для замедления изменения климата является моральным императивом», подчеркнула она.

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